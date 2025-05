En medio de las hipótesis que surgieron tras conocerse que Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca le pusieron punto final a su noviazgo, en Puro Show dieron detalles de cómo fueron los días previas a este abrupto final y se especula sobre lo que podría pasar con Miel, la perra que ambos comparten.

“Los dos estaban instalados en esa casa que es de Laurita, de un country, pero Lucas seguía manteniendo su depto de soltero. Ellos tuvieron como una especie de charla, y ahí deciden: ‘Este fin de semana largo no tenemos grabaciones, vos quedate en tu casa, yo me voy a la otra’”, sostuvo Pochi sobre la vida privada de la pareja.

“El año pasado en diciembre también se habló de un rumor de crisis, yo le pregunté a Peluca, esa vuelta no me respondió, la otra vuelta sí, me mandó audio todo”, agregó.

“Y él lo que me decía es: ‘hay muchas veces que Laurita va al teatro, y por ahí yo me quedo con Miel en la casa, en el country, con la perra, ella termina tarde de grabar, se va a dormir al departamento, y yo me quedo en la casa´”.

QUÉ PASÓ ENTRE LAURITA FERNÁNDEZ Y PELUCA BRUSCA: EL VERDADERO MOTIVO DE LA SEPARACIÓN

“A mí lo que me cuentan es que sí hubo una cuestión de un desacuerdo, tiene que ver con algo muy íntimo, muy privado, de uno querer una cosa y el otro querer otra”, lanzó Pampito en el programa que conduce con Matías Vázquez por eltrece, sobre las razones de la separación.

“Y decidieron como tomarse este impasse. Pero ayer se los vio juntos cuando terminó el proqrama Bienvenidos a ganar (elnueve). Nosotros estábamos muy pendientes porque queríamos saber si estaba grabando Laurita, entonces uno habla con informantes”, agregó.

Laurita Fernández y Peluca Brusca (Foto: @soyclaudiobrusca)

Y cerró: “Ellos terminaron de grabar y se encerraron los dos en el camarín para charlar porque sabían que estaba la prensa en la puerta. Como que había cierta confianza, pero también es verdad que todos estos días en las grabaciones no los vieron cariñosos como ellos son habitualmente”.

LAURITA FERNÁNDEZ Y PELUCA BRUSCA SE SEPARARON

Este martes, Ángel de Brito y su panel revelaron que una pareja “de años” se separó y las pistas apuntaban a Laurita Fernández y a su productor Claudio “Peluca” Brusca, una triste noticia que finalmente se confirmó con el correr de los minutos.

En el inicio de la emisión, Pepe Ochoa comenzó a dar las pistas sobre los protagonistas de esta historia: ambos son “primer hervor”, se conocieron hace años, “pre pandemia”, y ella es más famosa que él, al punto de que “ha tenido muchos éxitos”.

Además, los panelistas contaron también que ambos pasaron por el Bailando por un sueño, “no están casados”, “no tienen hijos en común”. Y como las pistas no eran lo suficientemente claras, agregaron que él integrante masculino “trabaja en el medio, pero no en el streaming”, aunque en realidad Peluca trabaja en La Casa.

Por último, en el medio del enigmático, De Brito contó que desde la producción del ciclo de Laurita le confirmaron que “él esta re triste y ella está insoportable, nada le cae bien”, en referencia al comportamiento de la actriz detrás de cámara.