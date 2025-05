La separación de Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca dejó consternada a la prensa de espectáculos que fue en busca de la palabra de los protagonistas a la salida de las grabaciones de Bienvenidos a Ganar, donde la conductora rompió el silencio.

Los cronistas de todos los ciclos de espectáculos se acercaron a Laurita para preguntarles y ella les recordó que “siempre tiene la mejor onda”, pero a continuación se excusó. “No quiero hablar, pero de verdad. Aparte hay un montón de cosas que nada que ver, pero no importa”, dijo ella.

A continuación, Fernández aseguró que “están bien” con Peluca. “Estamos bien nosotros, como personas y como dos personas que...”, llegó a decir antes de que le acotaron “¿como personas solteras?”. “No, la mejor y aparte siempre es con respeto y lo recontraentiendo, pero hay días como que... Cosas que ni uno tiene resueltas”, cerró.

Tras estas declaraciones, Pepe Ochoa contó que entre Peluca y Laurita habría un tercero en discordia, que a su vez trabaja con ellos en el ciclo de El Nueve, lo que generó que, a su vez, la actriz de La Cena de los Tontos le escriba a Ángel en vivo, aclarando los puntos.

“‘Laurita Fernández: Ángel, ya es un montón. Este pibe dice cualquier cosa’”, leyó De Brito mirando fijamente a Pepe Ochoa. “‘No sé quién le pasa letra, o si lo inventan, pero es cualquiera’”, agregó el conductor, pidiendo que la cámara enfoque a su panelista, estoico.

“¿Inventás?”, quiso saber De Brito, que siguió: “‘Estamos con Pelu viendo esto en este momento. No podemos creer con la contundencia que inventa cualquier cosa. No me sorprende de quien viene, pero ya está’”, cerró el conductor, que confirmó así que Laurita sigue en pareja con Peluca.

