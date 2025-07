El 11 de julio, en los minutos finales de Sálvese quien pueda, Ximena Capristo se llevó una inesperada sorpresa.

Yanina Latorre puso en pantalla el comentario que Gustavo Conti le escribió a China Suárez, en unas fotos que subió en bikini, desde Turquía.

El mensaje de Conti dejó en shock a todos, menos a su esposa, quien a primera vista no habría todo mal el accionar de su marido, con quien lleva casi 24 años en pareja.

LA REACCIÓN EN VIVO DE XIMENA CAPRISTO AL PÍCARO COMENTARIO DE CONTI A CHINA SUÁREZ

Yanina Latorre: -¿Vos viste lo que habló hoy tu marido con la China Suárez?

Ximena Capristo: -No, no sé.

Yanina: -¿Vos viste esta foto de la China?

Ximena: -Divina, hermosa.

Yanina: -Gustavo le puso: “Perfectamente, perfecta”.

Ximena: -Tiene razón.

Yanina: -¿Te estás haciendo la boluda?

Ximena: -Es que no lo vi, pero no me molesta que le comente cosas a los demás.

Majo Martino: -Para mí le tiró una onda para integrarla a la pareja.

Ximena: -No estaría mal.

Yanina: -No es muy normal que los maridos le estén hablando a la China.

Fede Popgold: -Si Diego Latorre firma eso, ¿te molestaría?

Yanina: -Le corto los diez dedos porque me deja como una pelotuda. Que es perfecta lo sabemos todos, pero es muy de pajero que haga esto.

Ximena: -Pero es una mujer hermosa, no me parece mal. A mí no me molesta, en serio.

Yanina: -Y después Gustavo contesta (en el posteo): “Tranquilos, Capristo también opina que la China es hermosa. Tampoco estamos descubriendo nada nuevo. Está a la vista del mundo entero”. No queda bien que el marido de una famosa le esté diciendo “perfectamente, perfecta” a otra famosa.

Ximena: -Prefiero que lo haga en público.

Yanina: -Sí, eso sí. Y no por mensajes privados.

Fede: -¡Escribile a Icardi ya!

Ximena: -¿Qué le voy a poner? Icardi puede ser mi hijo.

Yanina: -¿No te molestó nada?

Ximena: -Es que no lo vi, lo acabo de ver y fue en público.

