Yanina Latorre mandó al frente a Ximena Capristo en Sálvese quien pueda, cuando ambas estaban contando si salieron con famosos antes de casarse.

En ese marco, la conductora del programa de América sacó a la luz lo que la panelista le dijo en una cena sobre Gustavo Conti, y Ximena no lo negó.

GUSTAVO CONTI ¿ACEPTÓ O NO ACEPTÓ ABRIR LA PAREJA TRAS 24 AÑOS JUNTOS?

Ximena Capristo: -Yo antes de Conti tenía una vida. Probé otras cosas, gracias a Dios.

Yanina Latorre: -¿Qué edad tenías cuando te casaste?

Ximena: -Cuando empezamos a estar juntos, tenía 24 años.

Yanina: -Y antes de los 24, ¿mucho tipo?

Ximena: -¡Sí! Un montón. Yo era muy infiel.

Yanina: -¿Dejaste de serlo?

Ximena: -Cuando lo conocí a Gus, porque me enamoré.

Yanina: -Para mí el que nace infiel, muere infiel.

Ximena: -No, no. No siempre. Uno puede dar el volantazo.

Yanina: -¡Qué vas a decir! Estás casada. El otro día, cuando estábamos comiendo, nos dijiste que querías tener una pareja abierta.

Ximena: -Lo propuse y me dijeron que no. Entonces, chau.

