En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre y Ximena Capristo revelaron si estuvieron íntimamente con otros famosos, además de sus respectivos maridos.

Cuando la conductora recordó que se besó apasionadamente con Fede Bal en LAM, la panelista reaccionó con cara de asco y Yanina no lo dejó pasar por alto.

POR QUÉ A XIMENA CAPRISTO LE DIO ASCO EL BESO DE YANINA LATORRE CON FEDE BAL

Ximena Capristo: -Antes de Conti tuve una vida. Era muy infiel y lo dejé de ser cuando lo conocí a Gus… No recuerdo en mi adolescencia haber estado con famosos.

Yanina Latorre: -Yo antes de conocer a Diego estoy segura de que no me acosté con ningún de Diego. Después de Diego, miles (bromeó).

Fede Popgold: -¿Quién te tiró los perros?

Yanina: -No me arrastran mucho el ala, para mí por miedo a que lo cuente. El último que me tiró los perros fue, y sería fondo de olla, José Ottavis.

Ximena: -¿Y Diego que te dijo?

Yanina: -Diego no estaba en condiciones de decirme nada.

Lizardo Ponce: -Y un trío también te ofrecieron. El Polaco.

Yanina: -El Polaco me ofreció un trío con Silvina Luna.

Ximena: -¿Con Silvina? ¿Dale? Me parece que Silvina no estaba de acuerdo.

Yanina: -Estábamos los tres juntos y me escapé.

Lizardo: -Y te chapaste a Fede Bal.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

Yanina: -Me lo chapé en LAM. La remé.

Ximena: -¿Pero te metió la lengua?

Yanina: -¿Fede Bal? Un poco. Vos te comiste cada cosa, Negra, y me decís a mí...

Ximena: -Pero Fede Bal no, boluda.

Foto: captura de pantalla de América, Sálvese quien pueda.

Yanina: -Fue un beso, que me dio un tipo, hace cuarenta años que estoy casada.

Ximena: -Pero con lengua, no.

Yanina: -Lo defendí a Fede Bal, no creí estar viva.

Ximena: -Le lengua es mucho.

