A menos de tres meses de terminar su relación amorosa con Young Miko, Tini Stoessel fue a ver un partido de Rodrigo de Paul en Madrid y el rumor de que no solo se habrían reconciliado escaló a inminente boda.

Carlos Monti entrevistó al periodista español Roberto Antolín, quien afirmó que la cantante y el futbolista se casarían en Ibiza.

Con la explosiva versión replicándose en los medios, Yanina Latorre fue a una fuente cercana a Tini, su amigo Lizardo Ponce, y le preguntó sin filtros por la presunta noticia en Sálvese quien pueda, el nuevo programa de América que comanda Yanina.

Con las asertivas y picantes repreguntas, Latorre logró que su panelista deje entrever que la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul es un hecho. Sin embargo, sobre la versión de boda no arrojó certezas.

Foto: captura de pantalla de América, Sálvese quien pueda.

QUÉ DIJO LIZARDO PONCE DEL RUMOR DE CASAMIENTO DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Yanina Latorre: -Parece que se casa una amiga de Lizardo.

Lizardo Ponce: -No me invitaron todavía.

Yanina: -Tini no vive en Madrid por De Paul. Tini vive en Madrid por laburo.

Lizardo: -Tini está de viaje en Madrid, no vive en Madrid.

Yanina: -¿Volvieron? ¿No volvieron? Es un montón que digan que se van a casar. Pasar de “están coqueteando de nuevo a se van a casar”.

Lizardo: -Yo creo que una foto de ella viendo el partido no es que se vayan a casar. Y si se casan, a mí todavía no me invitaron. Me encantaría ir.

Foto: Instagram de Rodrigo de Paul.

Yanina: -¿Pero vos sos amigo de Tini o decís que sos amigo para colgarte? Porque te estoy preguntando si volvieron y te hacés el pelotudo.

Lizardo: -A veces, prefiero hacerme el pelotudo.

Yanina: -Entonces, si preferís es casi un sí.

Lizardo: -No tengo idea. Pero si están juntos, me encantaría. Si están felices...

Yanina: -A mí si me preguntás si una amiga se casa, yo sé.

Lizardo: -Sí, pero mi amiga es Tini. No voy a mandarla al frente acá. No tengo ni idea.

Yanina: -Ah, mandarla al frente...

Lizardo: -Mandarla al frente con un sí o con un no. No tengo idea… Con Tini trato de mantener las cosas en privado. Se dijeron tantas mentiras que yo nunca voy a fomentar. Si están juntos, me alegra por ellos. No lo sé realmente. Jamás alentaría algo sobre su vida privada con lo mal que la pasó… Cuando ella lo quiera contar, lo va a contar.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.