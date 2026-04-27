La alfombra roja y el glamour de los Martín Fierro de la Moda 2026 no solo dejaron looks impactantes, sino también momentos cargados de tensión que no pasaron desapercibidos. Uno de los más comentados fue el reencuentro indirecto entre Pampita y su ex, Benjamín Vicuña.

En un video exclusivo captado durante la gala, se puede ver a la modelo sentada a escasos metros del actor chileno, quien estaba acompañado por su actual pareja, Anita Espasandín.

La cercanía física entre los tres generó todo tipo de especulaciones, sobre todo por la historia que comparten.

Pampita (Foto: Movilpress)

PAMPITA, BENJAMÍN VICUÑA Y ANITA ESPASANDÍN, SENTADOS A METROS: UNA UBICACIÓN PICANTE EN LOS MARTÍN FIERRO DE LA MODA

Aunque no hubo interacción directa visible, la escena no dejó de llamar la atención: miradas esquivas, gestos medidos y una distancia que, si bien era corta en lo físico, parecía mucho más grande en lo emocional.

El detalle no es menor. Pampita y Benjamín Vicuña fueron una de las parejas más mediáticas del espectáculo y son padres de sus hijos mayores, lo que convierte cada coincidencia pública en un foco de interés inevitable.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

Por su parte, Anita Espasandín se mostró tranquila durante toda la velada, acompañando al actor sin mostrar incomodidad ante la cercanía con la ex de su pareja.

El video, que ya comenzó a circular, deja en evidencia que, incluso en una noche dedicada a la moda y el brillo, las historias personales siguen marcando la escena.