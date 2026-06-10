La ovación de pie de Lali Espósito junto a Cris Morena en el final de la función de prensa de Charly y la Fábrica de Chocolate fue un mimo especial para el elenco, y Ciudad estuvo ahí para fotografiarla.
Presentes en el teatro Gran Rex para disfrutar del mega musical para apoyar a la producción, también bancaron a María del Cerro, excompañera de Chiquititas.
En la obra, Mery se destaca con un momento en que canta una emotiva canción como madre de Charly.
Otras de las figuras de la factoría de Cris Morena que estaban ahí fueron Luisana Lopilato, Candela Vetrano, Fabio di Tomaso o Isabel Macedo como parte del elenco de Margarita.
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