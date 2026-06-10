La ovación de pie de Lali Espósito junto a Cris Morena en el final de la función de prensa de Charly y la Fábrica de Chocolate fue un mimo especial para el elenco, y Ciudad estuvo ahí para fotografiarla.

Presentes en el teatro Gran Rex para disfrutar del mega musical para apoyar a la producción, también bancaron a María del Cerro, excompañera de Chiquititas.

En la obra, Mery se destaca con un momento en que canta una emotiva canción como madre de Charly.

Lali Espósito y Cris Morena en el Gran Rex por Charly y la Fábrica de Chocolates. (Foto: Movilpress)

Otras de las figuras de la factoría de Cris Morena que estaban ahí fueron Luisana Lopilato, Candela Vetrano, Fabio di Tomaso o Isabel Macedo como parte del elenco de Margarita.

Luisana Lopilato en el Gran Rex por Charly y la Fábrica de Chocolates. (Foto: Movilpress)

¡Mirá las fotos exclusivas de Ciudad!

Lali Espósito y Cris Morena en el Gran Rex por Charly y la Fábrica de Chocolates. (Foto: Movilpress)

Lali Espósito y Cris Morena en el Gran Rex por Charly y la Fábrica de Chocolates. (Foto: Movilpress)

Lali Espósito y Cris Morena en el Gran Rex por Charly y la Fábrica de Chocolates. (Foto: Movilpress)

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey en el Gran Rex por Charly y la Fábrica de Chocolates. (Foto: Movilpress)

Lali Espósito y Cris Morena en el Gran Rex por Charly y la Fábrica de Chocolates. (Foto: Movilpress)

Lali Espósito y Cris Morena en el Gran Rex por Charly y la Fábrica de Chocolates. (Foto: Movilpress)

Lali Espósito y Cris Morena en el Gran Rex por Charly y la Fábrica de Chocolates. (Foto: Movilpress)