Después de protagonizar dos shows históricos en el estadio River Plate, Lali Espósito decidió que la celebración no terminara cuando se apagaron las luces del escenario. La cantante, que reunió a más de 150.000 espectadores en dos funciones sold out, eligió continuar los festejos en un ambiente mucho más relajado y alejado de la multitud.

Luego de bajar del escenario y recibir la ovación de sus fanáticos, la artista se trasladó junto a Dillom y un grupo de amigos a un bar de karaoke ubicado en el barrio porteño de Monserrat. Allí, la energía del Monumental dio paso a una reunión más distendida, marcada por la música, las risas y la complicidad entre los presentes.

LALI ESPÓSITO Y DILLOM, PROTAGONISTAS DE UNA NOCHE ESPECIAL

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraron a Lali y Dillom compartiendo el micrófono mientras interpretaban “Amores como el nuestro”, uno de los clásicos más populares de la cumbia romántica. El momento fue celebrado por quienes acompañaban la reunión y rápidamente se volvió viral entre los seguidores de ambos artistas.

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La cantante también se animó a rendir homenaje a una de sus grandes referentes internacionales. En otro de los videos difundidos, se la pudo ver cantando “Like a Prayer”, el emblemático tema de Madonna, demostrando que todavía le quedaban energías después de dos noches de enorme exigencia artística.