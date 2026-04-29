Lali Espósito encendió la expectativa de sus fans con el estreno de “Camino a River”, una serie que muestra el detrás de escena de su universo creativo en la previa de sus shows del 6 y 7 de junio de 2026 en el Estadio Monumental.

Lali, camino a River

El primer episodio, titulado “El año del Demonio”, ya está disponible en YouTube y propone un recorrido íntimo por el mundo de su álbum “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”.

Con la conducción de Martuli, la artista revela detalles inéditos del proceso creativo, repasando canciones, decisiones artísticas y momentos clave que dieron forma a uno de los discos más importantes de su carrera.

Mirá el primer episodio de Lali - Camino a River

El proyecto, que superó los 200 millones de reproducciones y se posicionó en el Top 5 Global de Spotify, marcó un antes y un después para Lali, consolidándola como una de las artistas más influyentes del pop argentino.

LALI: LA ARTISTA MÁS NOMINADA EN LOS PREMIOS GARDEL 2026

Además, la cantante viene de lograr un nuevo hito: se convirtió en la artista femenina con más nominaciones a los Premios Gardel 2026, compitiendo en categorías como Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Videoclip Largo.

Lali, camino a River

Con dos funciones agotadas en River, Lali se prepara para hacer historia con un show que promete ser uno de los más impactantes de su carrera. Debido a una reconfiguración del escenario, se habilitaron nuevas localidades, ya disponibles a través de AllAccess, brindando una última oportunidad para ser parte de este evento único.