Lali volvió a marcar un récord histórico: agotó dos estadios River Plate en cuestión de horas y llegará por primera vez al Estadio Monumental los días 6 y 7 de junio de 2026, con doble sold out absoluto.

La expectativa de su público se hizo sentir de inmediato y confirmó, una vez más, el lugar indiscutido de la artista como la reina del pop argentino.

Con estos shows, Lali se prepara para una fiesta musical sin precedentes, donde escribirá un nuevo hito en su explosiva y exitosa carrera.

¿SE VIENE EL TERCER RIVER DE LALI?

La cantante promete un espectáculo de alto impacto, con una puesta en escena internacional y un recorrido por los grandes éxitos que la llevaron a convertirse en una de las figuras más convocantes de la música nacional.

Este anuncio llega después de un año excepcional, en el que Lali regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en ese escenario, convocando a más de 200.000 personas. En esas históricas presentaciones, la artista presentó su álbum “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, que ya supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se consolidó como el disco argentino más vendido del año.

Con el doble sold out en River, Lali no solo reafirma su poder de convocatoria, sino que consolida su liderazgo en la escena pop y eleva la vara de los grandes shows en la Argentina, anticipando dos noches que prometen quedar grabadas en la historia de la música nacional.