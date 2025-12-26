En 2026, Lali Espóito se presentará por primera vez en el Estadio Monumental y la expectativa de su público se hizo sentir inmediatamente.

La artista agotó en dos horas la fecha para el 6 de junio y sumó un segundo show el día 7.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de AllAccess.

Este anuncio llega después de un año excepcional, en el que regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el estadio, convocando a más de 200.000 personas.

En estas fechas presentó su álbum “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, que supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.

