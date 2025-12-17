Tras un año excepcional, Lali Espósito cerró una etapa clave de su carrera regresando al Estadio Vélez Sarsfield y convirtiéndose en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en ese escenario.
LAS 10 MEJORES FOTOS DE LALI EN VÉLEZ
Los hits fueron encendiendo la noche uno tras otro: “LOKURA”, “SEXY”, “2 Son 3”, “Obsesión” y “N5” se enlazaron con clásicos como “Boomerang”, “Incondicional” y “Ego”, además de una versión íntima y conmovedora de “No hay héroes” en guitarra. El ya emblemático pogo lalero hizo temblar el estadio con “33”, cuando Dillom irrumpió cantando desde el público, seguido por “Plástico”, “Fanático” y “Pendeja”.
La noche también dejó lugar para “Soy”, su bandera de diversidad, coronada por una interpretación especial de “Soy lo que soy” junto a Sandra Mihanovich, antes de un cierre arrollador con “Payaso” y “No Me Importa”, coreadas con euforia total por un estadio completamente entregado.