El fenómeno que genera Lali Espósito es tan abrumador como merecido. La argentina, convertida ya en una de las artistas más importantes de su generación, no solo por su actividad como cantante, sino como icono popular y como actriz, y en España ha conquistado cada lugar que ha pisado para deleite de sus miles de seguidores.

Después de haber visitado nuestro país los años anteriores participando en festivales multitudinarios y actuando en algunos de los recintos más importantes, este 2025 Lali se ha reencontrado con su público firmando tres conciertos memorables y desvelando sorpresas sobre su futuro profesional.

Lali Espósito cerró su gira por España (Foto: gentileza de prensa)

Y es que el periplo de Lali ha comenzado en el Festival de Cine de Sansebastián -Zinemaldia-, uno de los cuatro grandes festivales de cine del mundo, junto a Cannes o Venecia, donde ha formado parte del jurado de la última edición que acaba de finalizar, dando como ganadora de la Concha de Oro a ‘Los Domingos’, la valiente y comprometida película de Alauda Ruiz de Azúa. Allí, en el marco del Festival, Lali ha anunciado en primicia su esperada vuelta al cine: lo hará siendo parte del elenco principal de ‘Glaxo’, la nueva película dirigida por Benjamín Naishtat.

Sin darse apenas un respiro, Lali, haciendo gala de su talento camaleónico, se ha sumido en la presentación en España de su último álbum, ‘NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA’, que ya acumula más de 100 millones de reproducciones en plataformas digitales. Los conciertos de Barcelona, Sevilla y Madrid han sido todo un éxito, llenando hasta la bandera salas tan importantes como Razzmatazz o La Riviera.

En estos shows ha presentado las canciones más populares de su nuevo álbum, como ‘FANÁTICO’, ‘MEJOR QUE VOS’, ‘NO ME IMPORTA’ o ’33′ y repasado algunos de los grandes éxitos de su carrera como ‘N5’ o ‘DISCIPLINA’.

La argentina ha triunfado en España después de haber llenado cuatro Estadios de Vélez este mismo año y de haber agotado los tickets de su ¡quinta! presentación en el estadio bonaerense, que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre.

