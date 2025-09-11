Lali Espósito lo hizo de nuevo: agotó su quinto show en el Estadio Vélez en menos de cuatro horas, y se convirtió oficialmente en la única artista en realizar cinco Vélez en un mismo año.

El nuevo show se celebrará el próximo 16 de diciembre, coronando un año histórico para la artista argentina.

Con esta hazaña, Lali no solo reafirma su poder de convocatoria, sino que también se consolida como una figura central de la música pop latinoamericana. Ningún otro artista había logrado esta marca en el estadio de Liniers, lo que posiciona a Lali como un fenómeno cultural sin precedentes en Argentina.

“No vayas a atender cuando el demonio llama”: un álbum con proyección global

La cantante continúa presentando su sexto álbum de estudio, No vayas a atender cuando el demonio llama, que ya se ubicó en el Top 5 Global de Spotify y se mantiene entre los discos más escuchados del año.

La gira con la que recorre el país y el mundo ha sido ovacionada tanto por la crítica como por su público, consolidando su propuesta como una experiencia musical, visual y emocional única.

Gira internacional y fechas destacadas

Los cinco shows en Vélez forman parte de una gira que ya pasó por 18 ciudades de Argentina, Uruguay y España. Lali ya se presentó con gran éxito en:

Córdoba, Rosario, Mar del Plata

Salta, Tucumán, Santiago del Estero

Corrientes, Santa Fe, San Luis

San Juan, Mendoza y Montevideo

Y en octubre, la gira desembarca en España, donde Lali también cuenta con un importante número de seguidores.

Lali, imparable: un fenómeno pop sin techo

En mayo de este año, Lali ya había realizado dos Vélez completamente sold out, y recientemente agotó otras dos fechas más en tiempo récord. El anuncio de un quinto show el 16 de diciembre volvió a desatar la locura entre sus fans, quienes agotaron las entradas en cuestión de horas.