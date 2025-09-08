Lali anunció una nueva fecha en el Estadio Vélez Sarsfield:
📅 16 de diciembre de 2025
🎤 Será su quinto show en Vélez en el año, un récord histórico para la música argentina.
🎟️ ¿Cuándo y cómo comprar las entradas?
🔹 Preventa exclusiva Banco Galicia
- 🗓️ Desde el miércoles 10 de septiembre a las 15:00 hs
- 💳 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Galicia
- 🛒 Venta a través de Enigma Tickets
🔹 Venta general
- 🗓️ Desde el jueves 11 de septiembre a las 15:00 hs
- 💳 Todos los medios de pago habilitados
- 🎁 Continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con Galicia Visa
El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, Lali presentó dos nuevas noches históricas en Vélez que no solo confirman el mejor momento de su carrera, sino que también marcan un récord sin precedentes en la música argentina.
🌎 LALI Tour 2025 – Fechas confirmadas en Argentina, Uruguay y España
Mayo
- 24 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)
- 25 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)
Junio
- 7 – Córdoba, Plaza de la Música
- 14 – Rosario, Metropolitano
- 21 – Mar del Plata, Polideportivo
- 28 – Montevideo, Antel Arena (Uruguay)
Julio
- 3 – Salta, Estadio Delmi
- 5 – Tucumán, Club Central Córdoba
- 6 – Santiago del Estero, Club Unión Santiago
- 11 – Corrientes, Playón Boca Unidos
- 12 – Santa Fe, Estación Belgrano
- 30 – San Luis, Espacio Royal Arena
Agosto
- 1 – San Juan, Aldo Cantoni
- 2 – Mendoza, Arena Maipú
Septiembre
- 6 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)
- 7 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)
Octubre
- 1 – Barcelona, Razzmatazz (España)
- 4 – Sevilla, Pandora (España)
- 6 – Madrid, La Riviera (España)
- 15 – Trelew, Gimnasio Municipal 1
- 16 – Comodoro Rivadavia, Predio Ferial
- 18 – Neuquén, Estadio Ruca Che
Diciembre
- ✅ 16 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (NUEVA FECHA)