Lali anunció una nueva fecha en el Estadio Vélez Sarsfield:

📅 16 de diciembre de 2025

🎤 Será su quinto show en Vélez en el año, un récord histórico para la música argentina.

🎟️ ¿Cuándo y cómo comprar las entradas?

🔹 Preventa exclusiva Banco Galicia

🗓️ Desde el miércoles 10 de septiembre a las 15:00 hs

💳 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Galicia

🛒 Venta a través de Enigma Tickets

🔹 Venta general

🗓️ Desde el jueves 11 de septiembre a las 15:00 hs

💳 Todos los medios de pago habilitados

🎁 Continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con Galicia Visa

Las mejores fotos de Lali en Vélez

El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, Lali presentó dos nuevas noches históricas en Vélez que no solo confirman el mejor momento de su carrera, sino que también marcan un récord sin precedentes en la música argentina.

🌎 LALI Tour 2025 – Fechas confirmadas en Argentina, Uruguay y España

Mayo

24 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)

25 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)

Junio

7 – Córdoba, Plaza de la Música

14 – Rosario, Metropolitano

21 – Mar del Plata, Polideportivo

28 – Montevideo, Antel Arena (Uruguay)

Julio

3 – Salta, Estadio Delmi

5 – Tucumán, Club Central Córdoba

6 – Santiago del Estero, Club Unión Santiago

11 – Corrientes, Playón Boca Unidos

12 – Santa Fe, Estación Belgrano

30 – San Luis, Espacio Royal Arena

Agosto

1 – San Juan, Aldo Cantoni

2 – Mendoza, Arena Maipú

Septiembre

6 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)

7 – Buenos Aires, Estadio Vélez Sarsfield (AGOTADO)

Octubre

1 – Barcelona, Razzmatazz (España)

4 – Sevilla, Pandora (España)

6 – Madrid, La Riviera (España)

15 – Trelew, Gimnasio Municipal 1

16 – Comodoro Rivadavia, Predio Ferial

18 – Neuquén, Estadio Ruca Che

Diciembre