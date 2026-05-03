Hernán Drago rompió el silencio sobre la pelea por el rating en el prime time y se refirió al buen momento que atraviesa su programa, Bienvenidos a ganar, que logró posicionarse por encima de BTV, el ciclo de Beto Casella, en la franja nocturna.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, el conductor analizó su presente en la pantalla, celebró el respaldo del canal y dejó fuertes definiciones sobre algunos colegas de la televisión.

HERNÁN DRAGO Y SU PRESENTE COMO CONDUCTOR

Drago recordó que inicialmente había llegado para una conducción temporaria, pero el resultado terminó cambiando los planes. “Yo había tomado el reemplazo de veinte días y al programa le estuvo yendo muy bien. A raíz de eso se fueron dando las cosas y voy a estar todo el año”, explicó.

Además, destacó que entiende el rol que ocupa dentro del formato. “Acá lo importante no es que lo conduzca Laura Fernández o yo, acá es el programa”, sostuvo.

LA FRASE DE HERNÁN DRAGO EN MEDIO DE LA PELEA POR EL RATING

El modelo también reveló cuándo tomó dimensión de la competencia directa con Beto Casella. “Yo me enteré que estábamos terceros en rating a la semana y que competíamos contra Beto en América”, contó.

Luego lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta. “Trabajá duro en silencio y dejá que tu éxito haga ruido. En este medio hay mucha gente que hace lo contrario, boquea y vende humo”, disparó.

Hernán Drago (Foto: Movilpress)

SU VISIÓN SOBRE LOS CONDUCTORES DE TV

En otro tramo de la charla, Drago reflexionó sobre los egos en la pantalla chica y fue tajante. “Hay conductores que se sienten más importantes que un programa y eso en la televisión se ve mucho”, afirmó.

También remarcó que el éxito no siempre depende de los presupuestos millonarios. “Hay programas con mucha inversión económica a los que les va mal y nuestro caso es al revés”, sentenció.