Aunque Laurita Fernández tiene continuidad asegurada en El Nueve durante 2026, en las últimas horas salió a la luz una fuerte interna que la enfrenta con parte del personal del canal. El dato lo reveló Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde describió un clima de tensión sostenida puertas adentro.

“Ustedes saben que les vengo contando de la interna feroz que existe con Laurita Fernández en el nueve”, comenzó Etchegoyen, al recordar que la conductora había presentado su renuncia, luego buscó volver y finalmente recibió el visto bueno.

Sin embargo, según el periodista, “las cosas están tensísimas” y el malestar no se limita a la cúpula directiva, sino que alcanza también a los trabajadores del canal.

LAS INTERNAS DE LAURITA FERNÁNDEZ Y EL NUEVE

En ese contexto, Etchegoyen explicó cómo se organizará el verano del ciclo Bienvenidos a Ganar: en enero saldrán al aire programas grabados mientras Fernández esté de temporada en Mar del Plata, y en febrero la conducción quedará a cargo de Hernán Drago.

Allí surgió el comentario que, según el periodista, se repite en los pasillos: “Ojalá que se quede él y Laurita no esté más”.

Laurita Fernández (Foto: Movilpress)

El enojo interno se habría profundizado tras una declaración pública de la conductora. “En el nueve cayó pésimo que Laurita diga en una nota en Intrusos que no iba a seguir en El Nueve porque era un ciclo cumplido y después volvió”, aseguró Etchegoyen, remarcando que esas palabras se dijeron antes de que la conductora hablara formalmente con el canal.

Además, el periodista sumó un dato que alimenta las especulaciones: Drago grabó promos del programa para varios meses, acompañado por el productor Peluca Brusca, lo que encendió rumores sobre un posible cambio más duradero en la conducción. Según Etchegoyen, incluso técnicos del canal le habrían expresado a Drago su deseo de que continúe al frente del ciclo “todo el año”.