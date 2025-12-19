Laurita Fernández ya no oculta su nueva relación. La conductora de El Nueve celebró su cumpleaños rodeada de sus amigas más cercanas en un exclusivo bar de Palermo, y el invitado especial de la noche fue el polista Matías Busquet, con quien fue vista a los besos durante toda la velada.

La noche del festejo tuvo lugar en un moderno bar de Palermo, donde la bailarina y actriz sopló las velas de su torta rodeada de su círculo íntimo.

CRÉDITO: Instagram/@mecomprendemendez

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a Busquet completamente integrado al grupo de amigas de Laurita, entre ellas Vanesa y Noelia, lo que confirma que el vínculo va en serio. El polista, conocido por su perfil bajo, se mostró relajado y sonriente durante toda la celebración, luciendo una camisa roja casual que contrastaba con su imagen habitual en la cancha de polo, donde lo vemos con casco, lentes oscuros y su característica camisa rosa de jugador profesional.

DE SHAKIRA AL CUMPLEAÑOS: UNA HISTORIA DE BESOS

Pero esta no es la primera vez que la pareja es captada en actitud romántica. Todo comenzó semanas atrás, cuando fueron vistos abrazados y besándose en el recital de Shakira en Buenos Aires. Las imágenes del concierto, que se viralizaron rápidamente, mostraban a la conductora con pantalones blancos, abrazada por atrás por Busquet bajo las luces violetas del show, completamente entregados al momento y ajenos a las cámaras que los rodeaban.

Crédito: Instagram

Según testigos presentes en el recital, la pareja bailó junta toda la noche, con gestos de complicidad y cariño que no dejaron lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación.

¿QUIÉN ES MATÍAS BUSQUET?

Matías Busquet es un reconocido polista argentino que se destaca en las canchas internacionales. Deportista de alto nivel, Busquet mantiene un perfil discreto en cuanto a su vida personal, aunque su participación en los circuitos más exclusivos del polo lo ha convertido en una figura conocida dentro del ambiente deportivo y social.

Crédito: Instagram

Su presencia en eventos junto a Laurita marca un cambio en su exposición mediática, demostrando que está dispuesto a acompañar públicamente a la conductora en sus momentos más importantes.