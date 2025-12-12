Luego de varios días de incertidumbre, Laurita Fernández dio marcha atrás con una decisión que parecía definitiva. Aunque había anunciado su salida de “Bienvenidos a Ganar”, el ciclo que conduce en El Nueve, con el correr del tiempo la conductora reconsideró su postura y seguirá al frente del programa durante todo 2026, una vez que finalice su temporada teatral.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde explicó con detalle cómo se dio el cambio de escenario. “Se trata de una conductora que había renunciado y ahora, por lo que me cuentan, se arrepintió y quiere quedarse”, adelantó el periodista al comienzo del envío.

Según contó Etchegoyen, Laurita había manifestado públicamente que sentía su ciclo “cumplido”, pero puertas adentro la situación tomó otro rumbo. “Ya tuvo una reunión para continuar en el canal”, aseguró el comunicador, deslizando que las propuestas que recibió fuera de la señal no habrían terminado de convencerla.

Laurita Fernández (Foto: Movilpress)

LAURITA SEGUIRÁ SIENDO FIGURA DE CANAL 9

La confirmación llegó tras un contacto directo con la cúpula del canal. “Hablé con el gerente de programación y me confirmó que Laurita Fernández sigue al frente de su programa”, sostuvo Etchegoyen, despejando cualquier tipo de duda sobre su continuidad.

De acuerdo a la información, Laurita Fernández seguirá en El Nueve durante todo 2026, con el ciclo nuevamente producido por KUARZO. Durante febrero, la conductora será reemplazada por Hernán Drago, ya que estará instalada en Mar del Plata realizando temporada teatral. En enero, en tanto, saldrán al aire programas grabados, y su regreso a la conducción será en marzo.

“Confirmado: hay Laurita Fernández para rato en El Nueve”, cerró Etchegoyen, remarcando que, después de tantos rumores, la continuidad de la conductora se convirtió en una de las novedades más fuertes del canal.