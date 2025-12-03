Guido Záffora reveló en El Diario de Mariana, que la verdadera protagonista del escándalo de Nicolás Occhiato no habría sido Julieta Poggio sino, nada más y nada menos que Laurita Fernández.

Los rumores de coqueteo en la gala de Los Personajes del Año de Revista Gente apuntaban inicialmente a la ex Gran Hermano, pero Záffora aseguró en el programa de América el miércoles por la tarde que la que habría beboteado habría sido Laurita, generando incomodidad en Flor Jazmín Peña, pareja del dueño de Luzu Tv.

Laurita Fernández (Foto: Movilpress)

Durante el programa, Záffora relató cómo se gestó el revuelo: “Me contaron de la revista que había una chica que lo miraba mucho a Occhiato y por eso estaba indignada su novia, no es Juli Poggio, que hoy lloró; dicen las malas lenguas de los que estaban ahí que quien miraba mucho a Nico y esto habría puesto incómoda a Flor, fue Laurita Fernández”.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Atrás, Julieta Prandi y Laurita Fernández

EL DEBATE SOBRE LOS RUMORES DEL COQUETEO DE LAURITA FERNÁNDEZ A NICOLÁS OCCHIATO

La revelación sorprendió a todos en el piso y Guido Záffora sumó: “En la fiesta estaban todos comentando eso…”. Entonces, desde el panel salieron a defender a Laurita Fernández: “Siempre se le acusa de esto, me parece realmente hasta misógino, de parte de quienes la suelen acusar”.

Julieta Poggio habló de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña (eltrece e Instagram)

De esta manera, Juli Poggio, quien fue acusada de ser ella la que “bobeoteaba” a Occhiato en la gala, quedó despegada de la polémica que indignó a Flor Jazmín Peña, la actual pareja del empresario del streaming.

Juli Poggio y Flor Jazmín Peña en los Personajes del Año (Foto: Movilpress)

