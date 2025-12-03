El 3 de diciembre, la revista Gente realizó la gala de los Personajes del Año. Entre las figuras elegidas para la portada estuvieron Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Julieta Poggio.
Ubicada muy cerca de la pareja durante la foto grupal, Yanina Latorre contó en redes que una mujer había tenido una actitud seductora con el conductor y productor de Luzu.
Al día siguiente, Mariana Brey reveló que quien habría “beboteado” a Occhiato fue Julieta Poggio y que la situación generó tensión con Flor Jazmín en plena fiesta.
EL VIDEO DE YANINA LATORRE ADELANTANDO EL ESCÁNDALO JUNTO A FLOR JAZMÍN PEÑA Y NICO OCCHIATO
“Flor, vos sabés que yo a tu novio no me lo levanto. Me caés muy bien”, dijo la conductora de SQP en una historia de Instagram grabada en las gradas, junto a Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato.
Indignada, pero sin dar nombres, la bailarina le respondió: “¡Estoy viendo cada cosa!”.
¿JULIETA POGGIO LE TIRÓ ONDA A NICO OCCHIATO EN LOS PERSONAJES DEL AÑO?
Con información de primera mano, Mariana Brey contó al día siguiente en A la Barbarossa: “Nico Occhiato fue con su mujer, Flor Jazmín Peña, y otra se le hizo la linda. Se armó quilombo”.
“Julieta Poggio se hizo la linda”, afirmó la panelista. “¿Lo beboteó?”, le preguntó Alejandra Maglietti.
Brey lo confirmó: “Fue en la alfombra roja, y esto lo dicen las voces que estuvieron presentes. Ella se le hizo la linda y se armó quilombo”.
