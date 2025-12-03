En un año en el que su nombre no dejó de crecer, Nico Occhiato se consolidó definitivamente como una de las figuras más fuertes del streaming argentino, con un peso que ya trasciende las plataformas.

Dueño de un crecimiento mediático y empresarial que lo posiciona como referente del nuevo entretenimiento digital, su aparición en la gala de Personajes del Año de Revista Gente volvió a confirmarlo.

Pero más allá del reconocimiento y los flashes, hubo un momento que se llevó toda la atención: el cruce entre Nico Occhiato y Migue Granados. Dos líderes de los polos más encendidos del streaming local —Luzu TV vs. OLGA— finalmente quedaron cara a cara. Y las redes se encargaron del resto.

Un saludo frío que dice demasiado

Occhiato llegó sonriente al evento, pero allegados aseguran que estaba listo para cualquier situación. Es que la rivalidad entre ambos universos digitales no es novedad: pasajes de figuras, internas y la pelea por una audiencia cada vez más masiva alimentan desde hace tiempo el duelo de poder entre las comunidades de Luzu y OLGA.

Por eso, cuando llegó el momento del saludo, cada segundo se sintió como parte del show. El encuentro quedó registrado en un video viral, subido por @mundofamososok, donde se ve a Nico acercarse, tocar el hombro de Migue y darle un beso al pasar. El conductor de OLGA responde con una sonrisa breve, casi automática, y la escena termina enseguida. Otro video, muestra como en el momento de la foto ambos conductores se mostraron hablando y cómplices.