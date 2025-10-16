En un año fantástico en lo profesional, Nico Occhiato sufrió múltiples críticas a raíz de sus indiscreciones sobre el final de La Voz Argentina que salió grabado debido a que Telefe decidió estirarlo un mes frente a las necesidades artísticas de los jurados, que no iban a estar disponibles para esas fechas.

En ese tren, el canal de las pelotas reveló no solo el regreso de Popstars, el reality musical del que surgieron Bandana y Mambrú, sino que en diciembre transmitirá la entrega de los premios Martín Fierro del Streaming en simultáneo con Olga.

Nicolás Occhiato en el estreno de La Llamada (Foto: prensa)

Frente a este complejo panorama, un cronista de Intrusos le preguntó a Nico si desde Telefe le ofrecieron la conducción de Popstars, a lo que reaccionó con incomodidad. “No se habló de nada de eso. Sabía que el canal iba a anunciarlo porque me habían contado, pero no tengo nada confirmado”, dijo.

NICO OCCHIATO REVELÓ SU PIENSA IR A LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO DEL STREAMING QUE SE EMITIRÁN POR OLGA

“Además es el año que viene. Yo voy año a año, no sé cómo voy a estar el año que viene”, se atajó Occhiato, mientras el cronista le consultaba si iba a ir y a participar de los Martí Fierro del Streaming que se verán por Olga.

“No tengo ni idea, la verdad. No sé, no sé, no vi nada. Lo veré en su momento y analizaré, qué sé yo. Tengo unos quilombos acá en Luzu armando el verano del año que viene. No tengo ni idea”, dijo Occhiato, que enseguida se dio cuenta de su actitud y la emparejó.

Nico Occhiato y Migue Granados son los titulares de Luzu y Olga, los streamings más exitosos.

“Ojalá que esté bueno. Ojalá que se pueda participar, y ojalá que ganemos algo”, agregó, mientras el cronista le preguntaba si les permitirá a los programas de Luzu participar. “Jamás le negaría a nadie hacer lo que tenga ganas de hacer, olvídate”, respondió Nicolás, dándole el pie al cronista para que retruque “La duda sería vos”.

“Le preocupa más esto que el final de La Voz, me parece. Me parece que le cambió la cara cuando le sacaron el tema del Martín Fierro de Streaming”, analizó Adrián Pallares.

