El comentario de Agustín Franzoni sobre que tiene guardados videos de situaciones íntimas con exparejas -¡y que hasta ganaría mucho dinero si los vendiera!- enfureció a Nicolás Occhiato, quien a pesar de que Florencia Jazmín Peña no fuera mencionada explícitamente, se hizo cargo.
“Es re incómodo estar hablando de esto”, comenzó el dueño de Luzu cuando le recordaron los dichos del también exintegrante de su empresa.
Entonces, insistió ante el micrófono de Ya fue todo: “Es muy incómodo, les soy sincero. Me están llevando a hablar de algo íntimo de mi pareja”.
En ese punto, Occhiato se desahogó: “Me parece gravísimo, una falta de respeto”.
“Obvio que hablé con Flor. Ella está recontra incómoda con la situación”.
“Me toca a mí hablar de eso porque es un tema de ella. Como pareja me pone incómodo y me da mucha bronca la polémica de responder algo así.
“Es incómodo que tenga que responder algo íntimo de mi pareja y esté exponiendo esto”, cerró Occhiato.