Durante sus vacaciones, Flor Jazmín Peña protagonizó una escena que generó asombro y risas en redes sociales: la bailarina se animó a sostener un cocodrilo bebé en sus manos y no pudo ocultar su reacción al sentir el tacto del animal.

Con un look relajado —short de jean, musculosa blanca y riñonera deportiva— la artista tomó al pequeño reptil y, entre nervios y sorpresa, escribió en sus historias de Instagram: “NO SE PUEDE SOSTENER UN COCODRILO BEBÉ, TRANQUILA VIEJO”.

Crédito: Instagram

LA REACCIÓN DE SUS SEGUIDORES

El gesto fue rápidamente comentado por sus seguidores, que celebraron la valentía de Flor Jazmín Peña y se divirtieron con sus expresiones de susto frente al inesperado desafío.