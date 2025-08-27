Flor Jazmín Peña está en Manchester y cubrió la Creamfields, el festival de música electrónica.

La bailarina mostró su look en redes sociales. Lució un short y una campera denim con strass, además de una musculosa blanca.

El look de Flor Jazmín Peña para la Creamfields: denim y strass en Manchester | Créditos: Instagram @florjazminpe

Acompañó con zapatillas negras y medias blancas, además de anteojos negros, un collar y la onda de siempre.

FLOR JAZMÍN PEÑA EN LA CREAMFIELDS

La bailarina compartió fotos de la fiesta en Manchester y escribió en su cuenta de Instagram: “AMIGOS VINE A MANCHESTER A CUBRIR LA CREAMFIELDS QUEEEEEEE”.

Y cerró: “Ustedes saben que yo no formo parte de esta movida, pero LA MANIJA ESTÁ SIENDO TOTAL”.