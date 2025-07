La experiencia más vibrante y sensorial del invierno se despide de Buenos Aires con funciones imperdibles: esta semana, AVEN, el espectáculo de Fuerza Bruta, continúa con Flor Jazmín Peña como invitada especial .Una de las artistas más carismáticas y queridas de la escena actual.

Flor se presentará el jueves 31 de julio y el viernes 1 de agosto, en la última semana de funciones del espectáculo en vacaciones de invierno, antes de su despedida de la ciudad. Su presencia le suma al show una nueva energía, con todo su estilo, su conexión con el movimiento libre y su capacidad única de contagiar disfrute.

Foto: gentileza de prensa.

Bailarina, coreógrafa, comunicadora y referente del cuerpo como herramienta de expresión, Flor Jazmín Peña brilló en televisión, redes y escenarios de todo el país. Su participación en AVEN celebra justamente eso: la danza como fiesta, como liberación, como puente con el otro.

“Me encanta mover el cuerpo, pero aún más me gusta invitar a quienes me rodean a que lo hagan y sepan lo increíble que se siente y lo bien que hace”, compartió en sus redes. Con esa filosofía, se sumerge en el universo de AVEN, un show que no tiene butacas ni reglas, y que invita a bailar, volar y dejarse llevar.

AVEN es una obra lúdica e inmersiva, donde se flota en el universo, se baila bajo la lluvia y se atraviesan cascadas. Una celebración colectiva que en estas dos funciones finales promete ser aún más inolvidable con la presencia de Flor.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.