La historia de amor entre Elián “L-Gante” Valencuela y Wanda Nara estuvo marcada por las idas y vueltas, las reconciliaciones, los viajes y una enorme exposición mediática. Sin embargo, más allá de las polémicas que rodearon a la expareja, Claudia Valenzuela dejó en claro que para su hijo fue una relación muy especial.

La mamá del cantante habló del tema en el programa de streaming No tan pronto y sorprendió al revelar que Elián se había enamorado profundamente de la conductora: “Él podía a lo mejor decirme algo, pero no pedir consejo”, contó Claudia al recordar cómo manejaba su hijo los asuntos sentimentales.

Durante la charla, uno de los panelistas quiso saber qué sintió cuando descubrió que el cantante estaba involucrado sentimentalmente con una de las figuras más mediáticas del país: “¿Te pusiste feliz o sabías que era una parada difícil porque ibas a poner mediáticamente al mundo Wanda?”, le consultaron.

Claudia Valenzuela acompañó a L-Gante en la firma de su disco de vinilo blanco Celda 4 (Foto: Movilpress).

Sin vueltas, Claudia admitió que la noticia la sorprendió por completo: “Y, era una parada difícil porque Wanda era Wanda. Y de repente decís: ‘¿con mi hijo?’. Viste que decís es algo que nunca lo ibas a pensar”, confesó.

La madre del referente de la cumbia 420 explicó que jamás imaginó que una historia así pudiera suceder: “Lo veía lejano, ¿me entendés? Pero bueno, era real, se había dado y yo lo tomaba bien”, aseguró.

Con el paso del tiempo, Claudia tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Wanda y su percepción cambió por completo: “Después, al tiempo bastante largo la conocí y era una persona normal, una persona tratable, una persona de todos los días”, cerró.

Fotos: Instagram (@lgante_keloke y @wanda_nara)

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WANDA NARA SORPRENDIÓ AL SALUDAR A LA MAMÁ DE L-GANTE EN LAS REDES SOCIALES CON UN MENSAJE ÍNTIMO

Siempre activa en las redes sociales y generando repercusión con cada movimiento, Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores con un gesto tan simple como significativo. Esta vez, la empresaria utilizó sus historias de Instagram para dedicarle un cálido saludo de cumpleaños a Claudia Valenzuela, la mamá de su exnovio, Elián “L-Gante” Valenzuela.

“Feliz cumple @clauvalenzuela.ok. Te quiero”, escribió Wanda sobre una foto en la que se la ve posando muy cercana y sonriente junto a la mujer, en un entorno de playa y clima relajado, acompañadas por una de sus hijas.

El mensaje no pasó inadvertido, especialmente en el contexto de las versiones que hablababan de una relación distante entre Wanda con el referente de la cumbia 420.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Lejos de aclarar o desmentir rumores, Wanda eligió mostrarse afectuosa y cercana con el entorno íntimo del músico, dejando en evidencia que, al menos, el vínculo con su familia es más que cordial.