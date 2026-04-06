Elián “L-Gante” Valenzuela acaba de cumplir 26 años y lo celebró de una manera muy distinta a la que venía acostumbrando. Según contaron en La Mañana con Moria, el referente de la cumbia 420 tuvo un festejo íntimo, cargado de significado y con un fuerte regreso a sus raíces.
Tal como detallaron en el ciclo que conduce Moria Casán por eltrece, se trató de su “primer cumpleaños soltero”, marcado por la ausencia de Wanda Nara y también por un cambio importante en su entorno laboral, ya que no estuvo presente su histórico representante, Maxi “El Brother”.
Lejos del glamour y los eventos multitudinarios, el cantante eligió volver al lugar donde todo empezó: el barrio Bicentenario, en General Rodríguez. Allí, rodeado de su gente y sus afectos más cercanos, celebró un nuevo año de vida en un clima mucho más relajado y auténtico.
Ese mismo barrio tiene un valor especial en su historia personal: fue donde creció y también donde conoció a Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica Valenzuela. Y justamente, su pequeña ocupó un lugar central en este cumpleaños, consolidándose como el gran pilar emocional del artista en esta nueva etapa.
Así, entre afectos reales y lejos de los flashes que supieron rodearlo en otros momentos, L-Gante apostó por una celebración más íntima, demostrando que, en medio de los cambios, siempre hay un lugar al que volver.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.
L-GANTE REVELÓ EL COSTOSO REGALO QUE LE HIZO WANDA NARA: “LO VOY A USAR SIEMPRE PARA...”
El lunes, L-Gante y Maxi López compartieron un momento desopilante en el streaming de Olga, donde la gran protagonista fue Wanda Nara. La empresaria se sumó por teléfono y el cruce entre los tres dejó perlitas, bromas y hasta una revelación inesperada sobre un regalo muy especial.
“¡Ay no! ¡Mi gente! ¿Qué hacen mis ex? ¿Se unen para destruirme?”, lanzó la conductora apenas entró en la charla, entre risas y complicidad. L-Gante y Maxi no se quedaron atrás: “No, para nada. Tenemos un plan”, retrucaron, alimentando el misterio y el juego.
En medio de las bromas, el exfutbolista fue al hueso y le preguntó a la mediática si era cierto que le había regalado una Ferrari a Elián: “¿Es verdad?“, y Wanda aclaró: “No, no le regalé nada, no soy tan generosa, me gusta que me hagan quedar así, pero no soy tan generosa”.
Ahí fue cuando el músico sorprendió a todos y contó cuál fue el verdadero obsequio que recibió de la empresaria: “Mirá, hay algo que sí me sirvió mucho, que lo sigo usando y lo voy a seguir usando, mi herramienta de trabajo me la regaló ella, una compu”.