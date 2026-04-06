Elián “L-Gante” Valenzuela acaba de cumplir 26 años y lo celebró de una manera muy distinta a la que venía acostumbrando. Según contaron en La Mañana con Moria, el referente de la cumbia 420 tuvo un festejo íntimo, cargado de significado y con un fuerte regreso a sus raíces.

Tal como detallaron en el ciclo que conduce Moria Casán por eltrece, se trató de su “primer cumpleaños soltero”, marcado por la ausencia de Wanda Nara y también por un cambio importante en su entorno laboral, ya que no estuvo presente su histórico representante, Maxi “El Brother”.

Lejos del glamour y los eventos multitudinarios, el cantante eligió volver al lugar donde todo empezó: el barrio Bicentenario, en General Rodríguez. Allí, rodeado de su gente y sus afectos más cercanos, celebró un nuevo año de vida en un clima mucho más relajado y auténtico.

Ese mismo barrio tiene un valor especial en su historia personal: fue donde creció y también donde conoció a Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica Valenzuela. Y justamente, su pequeña ocupó un lugar central en este cumpleaños, consolidándose como el gran pilar emocional del artista en esta nueva etapa.

Así, entre afectos reales y lejos de los flashes que supieron rodearlo en otros momentos, L-Gante apostó por una celebración más íntima, demostrando que, en medio de los cambios, siempre hay un lugar al que volver.

L-Gante y Jamaica en su casa nueva. Foto: Instagram @lgante_keloke

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L-GANTE REVELÓ EL COSTOSO REGALO QUE LE HIZO WANDA NARA: “LO VOY A USAR SIEMPRE PARA...”

El lunes, L-Gante y Maxi López compartieron un momento desopilante en el streaming de Olga, donde la gran protagonista fue Wanda Nara. La empresaria se sumó por teléfono y el cruce entre los tres dejó perlitas, bromas y hasta una revelación inesperada sobre un regalo muy especial.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

“¡Ay no! ¡Mi gente! ¿Qué hacen mis ex? ¿Se unen para destruirme?”, lanzó la conductora apenas entró en la charla, entre risas y complicidad. L-Gante y Maxi no se quedaron atrás: “No, para nada. Tenemos un plan”, retrucaron, alimentando el misterio y el juego.

En medio de las bromas, el exfutbolista fue al hueso y le preguntó a la mediática si era cierto que le había regalado una Ferrari a Elián: “¿Es verdad?“, y Wanda aclaró: “No, no le regalé nada, no soy tan generosa, me gusta que me hagan quedar así, pero no soy tan generosa”.

L-Gante y Maxi López en el streaming de Olga (Foto: captura de América).

Ahí fue cuando el músico sorprendió a todos y contó cuál fue el verdadero obsequio que recibió de la empresaria: “Mirá, hay algo que sí me sirvió mucho, que lo sigo usando y lo voy a seguir usando, mi herramienta de trabajo me la regaló ella, una compu”.