El tono amable con que L-Gante habló sobre Wanda Nara puede distraer de lo demoledor de su análisis sobre ella, en especial por su propia relación y el noviazgo con Martín Migueles.

“Este 14 de febrero (Día de los Enamorados) no la vi. Desde el año pasado que no la veo”, arrancó negando el rumor que había surgido desde el entorno de la conductora de MasterChef Celebrity.

Y si bien Elián Ángel Valenzuela admite que “hace poco hablé con ella” vía celular, el vínculo con Wanda quedó “neutral”.

Wanda Nara y la propuesta de matrimonio de Martín Migueles . Foto: Instagram martin_migueles

¿Qué significa estar neutral para L-Gante? Antes lo había definido para describir su vínculo con Maxi el Brother, su exrepresentante con quien mantiene una disputa legal: “Ni enojado, ni arisco, ni buena onda. Neutral”.

Pero fue más allá con su picardía de siempre al aludir a la mini luna de miel en Italia que se dio con Migueles: “Con Wanda recorrimos los mismos lugares. Es como que vivimos en una simulación”.

El corazón de L-Gante

Por otra parte, la felicidad de L-Gante por el lanzamiento del single La Hora se combinó con su armonía sentimental: “Estoy súper en paz. ¿Qué quiere decir? Soltero, solo, enfocado en mí“.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lgante_keloke)

“Estaría bueno enamorarme, pero aprendí algo que es no estar a la busca, sino que llega solo”, cerró.