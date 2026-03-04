El romance entre Wanda Nara y Martín Migueles sumó un nuevo capítulo inesperado en su viaje a Milán. La pareja se mostró más unida que nunca y vivió un momento que sorprendió a todos: él le propuso casamiento en plena cena y lo hizo público.

Este miércoles, Migueles subió a su cuenta de Instagram una foto junto a Wanda, disfrutando de una comida en la ciudad italiana. Pero lo que realmente llamó la atención fue la frase que acompañó la imagen: “¿Te querés casar conmigo?“.

Sin embargo, Wanda Nara optó por el silencio. La propuesta matrimonial llamó la atención de Yanina Latorre, que en SQP no podía salir de su asombro.

ASÍ FUE LA PROPUESTA DE CASAMIENTO DE MARTÍN MIGUELES A WANDA NARA

Wanda Nara y la propuesta de matrimonio de Martín Migueles . Foto: Instagram martin_migueles

En la foto, un detalle llamó la atención: a Wanda se la ve con un anillo en el dedo anular de su mano izquierda, y puesto en el dedo anular, tal como van las alianzas de compromiso.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA A LA PROPUESTA DE MARIMONIO

Wanda Nara. Foto: Instagram wanda_nara

Foto: Instagram wanda_nara

Foto: Instagram wanda_nara

Foto: Instagram wanda_nara

Lejos de mencionar el tema, Wanda Nara eligió mostrar postales de sus paseos en Milán en sus stories de Instagram.

¿CUÁNTAS VECES SE CASÓ WANDA NARA?

Entre 2008 y 2013 estuvo casada con el futbolista Maxi López, con quien tuvo tres hijos: Valentino López (2009), Constantino López (2010) y Benedicto López (2012).

La boda de Wanda Nara y Maxi López.

La boda de Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Jennifer Rubio - Ciudad.com)

En 2014 inició una relación con Mauro Icardi, a quien conoció a través de su amistad con Maxi López mientras ambos jugaban en la Serie A. Ese mismo año contrajeron matrimonio. Fruto de esta unión nacieron Francesca Icardi (2015) e Isabella Icardi (2016). En julio de 2024 anunció su separación de Mauro Icardi.