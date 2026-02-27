Wanda Nara volvió a dejar en claro que Milán ocupa un lugar muy especial en su vida. Desde la ciudad italiana, la empresaria y conductora de MasterChef Celebrity compartió una postal íntima en sus redes sociales tras celebrar su reconciliación con Martín Migueles.

En una de las fotos que subió a Instagram Stories, Migueles dio que hablar con su pícaro comentario en una postal donde se lo ve con varias bolsas frente a la emblemática Piazza Duomo: “Podés parar, mi amor”, escribió arrobando a su novia.

Por su parte, Wanda que definió a Milán como su “segunda casa”, se mostró disfrutando de un contundente planto de fideos con un gorro de lana y look relajado.

De esta manera, la parejita dejó en claro el gran presente sentimental que atraviesan después de haber enfrentado varios escándalos que pusieron en jaque su historia de amor.

¡Viento en popa!

WANDA NARA, MUY CERCA DE MARTÍN MIGUELES EN LA PREVIA DE SAN VALENTÍN

En la antesala de San Valentín, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por un gesto que dio que hablar —y mucho— en redes sociales. La conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus historias una imagen que despertó sospechas sobre su presente sentimental con Martín Migueles.

La foto en cuestión muestra una escena distendida y familiar durante el cumpleaños de una de las hijas que Wanda tuvo con Mauro Icardi. Entre espuma y un clima festivo al aire libre, el detalle que llamó la atención fue el crédito original de la imagen: Migueles fue quien capturó el momento y lo publicó primero en su cuenta personal.

Lejos de pasar desapercibido, el reposteo de Wanda fue leído por muchos como algo más que un simple gesto amable. En tiempos donde cada movimiento digital se analiza al milímetro, la cercanía virtual entre la empresaria y su ex volvió a poner sobre la mesa la pregunta inevitable: ¿hay chances de una segunda oportunidad?