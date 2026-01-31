L-Gante volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que surgieran rumores que lo vinculan indirectamente a un supuesto episodio de celos relacionado con Wanda Nara. En medio de versiones que indicaban que Martín Migueles habría mandado a investigarlo, el referente de la cumbia 420 rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

“¿Es verdad que estuviste hablando con Wanda de los rumores de que los mandó a seguir?”, le preguntaron desde el programa Lape Club Social y el músico expresó su incomodidad ante la situación: “Sí, estuve hablando, también vi algo similar a lo que estás hablando y me tocó porque que alguien investigue tu vida personal es feo”.

Sin embargo, el artista intentó bajar el tono del conflicto y dejó en claro que no está convencido de que todo haya sido impulsado por Migueles: “Pero tampoco creo que haya venido de parte del chabón, un tema raro”.

L-Gante habló de Martín Migueles y sus celos por Wanda Nara (Foto: captura de América).

En ese contexto, el cantante también fue consultado por su situación sentimental actual, un punto que suele generar interés cada vez que su nombre se cruza con el de Wanda Nara: “Yo no estoy enamorado momentáneamente, estoy solo, tranquilo”.

LA PROPUESTA DE WANDA NARA A MAXI LÓPEZ Y L-GANTE TRAS VERLOS JUNTOS EN UN STREAMING

Tras ver a Maxi López y L-Gante en un streaming juntos, Wanda Nara aprovechó para hacerles una propuesta que enloqueció a todos los presentes y hasta mencionó a Mauro Icardi.

Así, la charla no paró de sumar condimentos y fue allí cuando bromeó con la idea de armar un “grupo de los ex” y los stramers preguntaron si Mauro Icardi jugaría: “Ahora que Maxi está en Argentina, para mí tienen que juntarse los jueves, ¿Mauro juega?“; a lo que Wanda remató: ”Siempre van a ser familia".

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones