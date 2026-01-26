Luego de la repercusión que generó la nota conjunta con Maxi López en el streamig de Olga, Elián “L-Gante” Valenzuela decidió hablar y explicar, sin vueltas, por qué aceptó sentarse junto al exfutbolista pese a la historia que ambos comparten con Wanda Nara.

En A la Barbarossa, el referente de la cumbia 420 dejó en claro su postura. Consultado por la visita y la convocatoria, el cantante se mostró cómodo y conforme con la experiencia: “Está bueno, así que la gente no tenga diferencias”, aseguró, marcando el tono conciliador de su decisión.

Si bien reconoció que el tema inevitablemente gira en torno al vínculo con Wanda, L-Gante aclaró que eso no fue un problema: “Más allá de esa temática que tenemos por el vínculo con Wanda, la verdad que nos llevamos de 10 con Maxi”, afirmó, dejando atrás cualquier especulación de rivalidad.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lgante_keloke)

Pero el momento más llamativo llegó cuando habló desde la admiración personal:“Aparte lo admiro. Lo admiro mucho por su forma de ser, por todo lo que logró y por cómo es, por su persona”, remarcó. Y cerró con una frase que terminó de sellar su postura:“La verdad es una máquina”.

Foto: Capturas de Instagram Stories (@officialmaxilopez)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA DESCOLOCÓ A MAXI LÓPEZ Y L-GANTE CON AFIRMACIÓN EXPLOSIVA

Wanda Nara volvió a demostrar que, cuando habla sin filtro, genera titulares. Esta vez lo hizo en un programa de streaming de Olga, donde compartió una charla descontracturada con Maxi López y L-Gante que terminó convirtiéndose en un verdadero bombazo mediático.

En medio de bromas y chicanas, la conversación tomó un tono inesperadamente íntimo cuando surgió la pregunta clave sobre quién conocía más a Wanda. Lejos de esquivar el tema, ella respondió con total seguridad: “Los dos me conocen por igual”, atinó a decir, tal como lo reprodujeron en Lape Club Social.

Sin embargo, la frase que encendió todo llegó segundos después. Con Maxi y L-Gante escuchando atentos, Wanda lanzó una definición tan jugada como contundente: “Los dos tienen varias cosas en común, pero hay algo que es en común y es que soy el amor de la vida de los dos”.

Foto: Captura (América)

“Los dos quedaron un poco despechados, pero después se les pasó y ahora podemos tener esta amistad”, cerró Wanda, despertando las risas de su ex novio y el del padre de sus tres hijos.

¡Qué momento!