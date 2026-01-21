El escándalo explotó en el mundo del espectáculo: Martín Migueles quedó en la mira luego de que se filtraran chats donde, según revelaron en el programa Lape Club Social, habría ofrecido dinero a una fanática para que le pase información sobre Wanda Nara y L-Gante.

“Se habló de que supuestamente este fin de semana se iban a encontrar Wanda y L-Gante, aseguran que siempre estuvieron en contacto y que nunca se dejaron de hablar, su relación nunca se habría roto y Migueles tendría dudas“, contextualizó Martín Salwe.

“Martín habría empezado a averiguar por su cuenta y llegó a esta fanática”, sumó el panelista y leyó qué le habría dicho por chat: “Necesito saber si habla con él, antes del domingo o el domingo, quiero saberlo de Mar del Plata”. La fanática, identificada como Agustina a quien le habría ofrecido plata a cambio de información: “Si me conseguís, te pago”.

Los supuestos chats de Martín Migueles con una fan para investigar a Wanda Nara y L-Gante (Foto: captura de América).

La filtración de los chats no solo generó revuelo en redes, sino que habría llegado al círculo íntimo de L-Gante: “Me contaba una persona muy allegada a Elián, de la mesa chica, que Wanda definió actualmente a Martín Migueles como su ex pareja, su chofer y como el entrenador de sus hijos. No habría ningún tipo de vínculo amoroso”, remarcó Salwe.

CÓMO SE ENTERÓ L-GANTE QUE MARTÍN MIGUELES LO ESTARÍA INVESTIGANDO

Tras escuchar la versión de su compañero, Mauro Szeta contó en el programa de América cómo se habría enterado L-Gante que Martín Migueles lo estaría investigando por sus celos con Wanda Nara.

“L-Gante ya tiene esos chats, alguien se los mandó para advertirle ‘mirá lo que está haciendo Migueles para averiguar si vos seguis hablando con Wanda’”, aseguró el conductor.

