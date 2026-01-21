Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida y que rápidamente se volvió viral. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la empresaria y conductora respondió con ironía a una consulta directa de un seguidor sobre su desempeño en una conocida plataforma de contenido para adultos, y dejó en evidencia el lugar que ocupa dentro del ranking global.

En la captura que compartió, Wanda mostró un mensaje en el que le preguntaban: “¿Es cierto que tenés Only y estás en el top 10?”. Lejos de esquivar el tema, la mediática decidió contestar de forma directa y con humor, acompañando la respuesta con una imagen que confirma su impacto: se encuentra dentro del top 0,18% de todos los creadores a nivel mundial.

Wanda Nara en Instagram (Foto: captura @wanda_nara).

Según el ranking que se observa en la historia, Wanda Nara se posiciona entre el 0,18% de los perfiles más exitosos de la plataforma. Con una selfie en blanco y negro, sin poses exageradas pero con una estética cuidada, Wanda acompañó la imagen con emojis y una frase irónica que reforzó el mensaje: su lugar en el ranking habla por sí solo.

LAS MULTAS MILLONARIAS DE WANDA NARA

Gustavo Méndez contó en el programa matutino de eltrece qué le dijo Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, sobre las multas que debe Wanda Nara: “Son por hablar en la televisión de la causa”.

“Son dos, una de 10 millones y otra de 100 millones, es decir 110 millones ya resuelto por cámara”, detalló el periodista y Moria Casán siguió con su tono irónicó: “Pero como ella es millonaria, ¿qué le hace? Mega millonaria. Pagala amor mío así no estás más en boca de todos nosotros, es como una deudora, son multas de tránsito de rostro, de aparecer mucho en la tv".

