Fiel a su estilo y siempre activa en las redes sociales, Wanda Nara volvió a dar que hablar al enumerar los impresionantes regalos que le hizo a su hija por su cumpleaños. A través de una serie de posteos, la empresaria respondió preguntas de sus seguidores y dejó al descubierto la lista completa de obsequios, que no pasó desapercibida.

En una de sus historias de Instagram, Wanda fue consultada directamente: “¿Cómo lo pasó?”. A lo que Wanda fue contundente con su respuesta: “Ella es mi princesa, hago todo para verla feliz. Estaba feliz con cada regalito que le preparamos con sus hermanos. Pude hacerle una fiesta con su familiar el domingo y otra ayer (lunes 19 de enero) el día que nació. La fiesta será cuando vuelvan al cole de las vacaciones con todos sus compañeros”.

“¿Qué le regalaste?”, fue otra de las consultas que le hicieron llegar. Y lejos de esquivar la pregunta, la conductora respondió con una imagen del festejo y una enumeración que sorprendió a más de uno.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

"Una caña de pescar, una valija de pesca, un teléfono, cosas para su nueva habitación“, detalló. Y cerró: “Set de maquillaje, set de uñas que ama hacerse y botas de equitación”.

Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA FUE TAJANTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE CASARSE POR TERCERA VEZ: “SI ME AMAN DE VERDAD...”

Wanda Nara volvió a encender las redes con una respuesta que no pasó desapercibida. A través de sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity habilitó la clásica cajita de preguntas y, ante la consulta directa “¿Te vas a casar de nuevo?”, no dudó en contestar con ironía y determinación.

“What? El 50 a nadie”, escribió primero, dejando en claro que no está dispuesta a volver a mezclar amor y contratos. Y fue por más: “Si me aman de verdad, ceremonia en la playa y juramos amor al viento”, remató, sellando su postura romántica, pero sin papeles.

La frase, con tono picante y sin medias tintas, dejó en evidencia que la empresaria (que se casó con Maxi López y Mauro Icardi) no contempla un tercer matrimonio bajo los formatos tradicionales. Para Wanda, el amor va por otro carril: lejos de lo legal y cerca de lo simbólico.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

El mensaje llega en un contexto particular de su vida personal. Aunque confirmó su separación de Martín Migueles, en las últimas semanas se siguió mostrando junto a él, alimentando versiones y manteniendo la atención sobre su presente sentimental.