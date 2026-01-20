La feroz guerra de Wanda Nara con Mauro Icardi en el terreno personal, mediático y judicial parece haber entrado en una tregua, al menos por lo que dijo la propia conductora de MasterChef Celebrity.

“Por suerte últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo”, afirmó Wanda y sorprendió a todos.

“A veces estamos de acuerdo y otras no”, aclaró luego, en clara alusión a Icardi, ya que con Maxi López se muestran súper compinches.

Wanda Nara sobre Mauro Icardi. (Foto: @wanda_nara)

El mensaje conciliador de Wanda Nara

Sin embargo admitió: “Mejoró mucho”.

“Vamos a ser familia para siempre”, cerró Wanda Nara sin animarse a mencionar con todas las letras a Mauro Icardi, pero sin que haga falta.