Ni el futuro de Wanda Nara, ni mucho menos el de Mauro Icardi está escrito sobre piedra, pero Pitty la Numeróloga se arriesgó a anticipar las alegrías que el 2026 les depara a cada uno por su lado.

“Wanda se va a volver a casar”, afirmó la brujita en La Mañana con Moria.

Entonces, todos en el panel se sorprendieron de que la conductora de MasterChef Celebrity vaya a firmar la libreta luego de sus matrimonios con Maxi López y el propio padre de sus hijas menores.

Foto de Instagram @sangrejaponesa

Y sin dar respiro, Verónica Laura Asad agregó que Icardi va a sorprenderse “con un embarazo” de la China Suárez.

El próximo esposo de Wanda Nara

Entre idas y vueltas con Martín Migueles, el nuevo marido de Wanda no sería el polémico empresario: “A ella la veo en una nueva historia espectacular, contenta, con una fiesta, una bendición nueva”.

Wanda Nara y Martín Migueles celebraron el 2026 (Foto: Instagram/@wanda_nara).

A su vez, descartó de plano que el cónyugue de Nara pudiera ser L-Gante.

Al final, María Fernanda Callejón exclamó: “La vi a la China en la piscina y no sé por qué, para mí si está (embarazada). La vi gruesa, con cara de embarazo”.