La historia entre Wanda Nara, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo inesperado. Esta vez no se trata de un escándalo ni de una indirecta picante, sino de una llamativa coincidencia que dejó a todos con la boca abierta y que fue expuesta por Juariu en sus redes sociales.

La influencer compartió un video comparativo que rápidamente se volvió viral y que muestra cómo Wanda hablaba de Icardi cuando aún estaban juntos y cómo, en la actualidad, la China describe al futbolista con palabras sorprendentemente similares.

En el material que rescató Juariu se escucha a Wanda decir, enamorada, en el programa de Susana Giménez: “Él me supo dar seguridad, me dio tranquilidad. Me decía ‘se rompió el foquito, te lo cambio yo’”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@juariu)

Pero eso no es todo. En otro fragmento, se puede ver a Eugenia profundizando, en la nota que le dio a Moria Casán, sobre el rol clave de Icardi en su vida: “Lo que me pasó con Mauro es que me dio una seguridad, que si yo no la hubiese tenido, no me hubiese mandado tan de cabeza”.

La comparación se vuelve todavía más fuerte cuando aparece la frase que hoy repite la China, casi como un calco impensado: “Y me decía: ‘¿Qué hacés cambiando la bombita de luz? Dejá que lo hago yo’”.

La semejanza entre ambos discursos no tardó en generar revuelo. El video de Juariu reavivó el debate y dejó una sensación clara: aunque cambien las protagonistas, el relato sobre Mauro Icardi parece ser siempre el mismo: “¡Chicos, qué fuerte!”, escribió sobre la publicación que compartió en Instagram Stories.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@Juariu)

¡TREMENDO! WANDA NARA INCENDIÓ LAS REDES AL REPOSTEAR UN VIDEO VIRAL QUE SE BURLA DE LA CHINA SUÁREZ E ICARDI

Wanda Nara volvió a sacudir el avispero digital y quedó otra vez en el centro de la polémica tras repostear en su cuenta de Instagram un video animado viral, realizado con estética de Los Sims, que apunta de lleno contra Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi. El material, que circuló a toda velocidad por redes, no escatimó en sarcasmo, ni en indirectas picantes.

En el clip, los personajes digitales recrean situaciones ficticias que parodian los conflictos, los celos y la exposición mediática que rodean a la pareja. Con tono de burla y frases demoledoras, la historia animada se mete de lleno en la interna sentimental, los lujos, los posteos cruzados y la competencia por quién marca la agenda en las redes sociales.

Entre las líneas más virales que se escuchan aparecen perlitas como: “Hola, cornudas. Baby, ya volví del shopping. Me gasté 10 palos”,“¿Te gusta mi outfit? Estás igual, ‘Moncha‘”,“Baby, subí nuestra foto juntos primero. Ni se te ocurra que tu familia vaya antes que yo’”.

Foto: Captura de video de TikTok reposteado por @wanda_nara en su Instagram

A medida que avanza el video, la parodia se vuelve aún más provocativa, con bromas sobre la sobreexposición en redes, las internas familiares y los mensajes con doble sentido, además de guiños subidos de tono y remates que buscan impactar y hacer ruido.

Que Wanda haya decidido repostearlo no pasó para nada inadvertido. Muy por el contrario, fue leído por muchos como una provocación directa y sin filtro hacia la China y Mauro, reavivando una guerra mediática que parece no tener punto final.

¡Tremendo!