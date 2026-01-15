Evelyn Botto volvió a descolocar a Wanda Nara con sus ocurrencias en MasterChef Celebrity. Luego de sacarse la duda sobre a qué huele la conductora del reality, la potencial participante fue por más y le preguntó sin filtros si alguna vez chapó con mujeres… y hasta le pidió un beso.

La reacción de Wanda Nara no tuvo desperdicio y el ida y vuelta entre ambas se volvió viral.

LA PROPUESTA DE EVELYN BOTTO Y LA REACCIÓN DE WANDA NARA EN MASTERCHEF

“No, Wanda, no, Wanda”, le dijo Evelyn al verla llegar a su cocina.Con picardía, Nara le respondió: “Bueno, esto es así”, y frenó a charlar con la participante, quien hábilmente arrancó con una pregunta que terminó sorprendiéndola.

“¿Alguna vez besaste a una mujer?”, disparó sin vueltas Botto.

Wanda Nara y Evelyn Botto (captura de pantalla de Telefe, MasterChef Celebrity)

“¿Qué? Yo te tengo que preguntar a vos. Pero no, nunca besé a una mujer. ¿Vos alguna vez besaste a una mujer?”, le retrucó Wanda. Y la actriz asintió con contundencia: “¡Sí, varias!”.

Desde el balcón de MasterChef, Sofi Martínez le gritó a su compañera: “Evelyn, besala”. Sin dudar, Botto redobló la apuesta: “Wanda, ¿querés un pico?”.

“¿Qué? ¿Pero qué es esto?”, reaccionó la conductora entre risas, descartando la idea. Y agregó: “Creo que ya no voy a volver a pasar porque ya no sé qué propuesta queda”.

“Es la idea”, acotó Botto, apurada por cocinar y no tanto por charlar.Ya en el backstage del programa, Evelyn bromeó: “Terminemos con la tensión sexual”. Aunque, por lo sucedido, no fue tal.