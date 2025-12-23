Después de meses de versiones y bajo perfil, Fede Bal y Evelyn Botto decidieron dejar de ocultar su romance y lo hicieron con una postal que no pasó desapercibida.

En las últimas horas, la pareja se mostró junta y enamorada en Nueva York, donde compartieron la primera escapada romántica que confirma el gran momento que atraviesan.

El encargado de dar el primer paso fue Fede Bal, quien publicó una historia en su cuenta de Instagram posando junto a Evelyn Botto nada menos que en el icónico Puente de Brooklyn. La imagen fue acompañada por un emoji de corazón rojo, un gesto simple pero contundente que dejó en claro el vínculo entre ambos.

Minutos después, fue Evelyn quien replicó la foto en su propio perfil y sumó una frase que despertó aún más comentarios entre sus seguidores: “¿Cómo?”.

Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su romance con una escapada a Nueva York. CRÉDITO: Instagram

LA FOTO QUE CONFIRMÓ LA RELACIÓN

La interacción entre los dos llamó especialmente la atención porque no solían mostrarse juntos en redes sociales. Por eso, esta publicación fue leída como una confirmación oficial del romance, lejos de los rumores y especulaciones que circularon durante meses.

La postal desde Nueva York marcó un antes y un después: ya no hay misterio ni intentos por esquivar la exposición. La relación está blanqueada y en pleno disfrute.

Cabe recordar que a comienzos de diciembre fue la propia Evelyn Botto quien habló públicamente del vínculo y dio un paso clave. En ese momento, definió a Fede Bal como “el chico con el que estoy saliendo”, confirmando además que ya son novios.

Lejos de los conflictos mediáticos que suelen rodear al actor, la locutora se mostró serena y sincera: aseguró que está “muy contenta” y entusiasmada con esta nueva etapa.