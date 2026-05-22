La fascinación de Natalia Oreiro por la arquitectura y las antigüedades la llevó a adquirir distintos inodoros antiguos. Al tanto del tema, Mario Pergolini aprovechó la entrevista que le hizo en Otro Día Perdido y, entre humor e intriga, le preguntó sobre esa famosa colección.

Oreiro, que acaba de estrenar la película Nada entre los dos, que protagoniza junto a Gael García Bernal, aclaró que no colecciona inodoros, aunque reconoció que tiene varios en su casa de época.

Natalia Oreiro explicó por qué tiene varios inodoros en su casa y descolocó a Mario Pergolini (captura de eltrece)

Cuántos inodoros tiene Natalia Oreiro y por qué: su fascinación por la arquitectura de época

Mario Pergolini: -¿Es verdad que coleccionás inodoros?

Natalia Oreiro: -No los colecciono. Me gusta mucho la arquitectura de época en general, pero siempre llama la atención el tema de los inodoros. “Ey, te gusta cagar...”.

En medio de las risas, Pergolini comparó el gusto de la actriz con los modernos inodoros tecnológicos que tiene Agustín “Rada” Aristarán.

Pergolini: -Acá tenemos a Rada, un obsesivo del inodoro. Tiene dos distintos con tecnología. Tiene ese que te tira airecito.

Oreiro: -La primera vez que sentí eso fue en el año 2000 en un baño de República Checa. Me senté en el baño del hotel y de repente “wow. Es un servicio extra”, pensé. Me estaban secando y lavando. Me pareció raro... Pero a mí me gustan los diseños antiguos, los labrados, pintados a mano.

Lejos de tratarse de una simple colección, Oreiro aseguró que su interés está ligado a preservar el estilo original de las casas antiguas donde vive.

Pergolini: -¿Te gustan o adquirís inodoros?

Oreiro: -Sí.

Pergolini: -Pero ocupa mucho espacio un inodoro.

Oreiro: -Los autos también, Mario.

Luego, el conductor quiso saber cuántos tiene realmente y la respuesta sorprendió en el estudio.

Pergolini: -Uno tiene un auto, no cinco inodoros. Sé sincera, ¿cuántos inodoros tenés?

Oreiro: -No sé.

Pergolini: -¿Siete?

Oreiro: -Más... Pero no los uso, no es que use uno un día por semana.

Finalmente, la actriz explicó que desde hace más de 20 años busca objetos originales para conservar la esencia de las propiedades antiguas.

Oreiro: -Siempre me gustó la arquitectura antigua. Me gusta vivir en casas de época y trato de que todo lo que tenga esa casa sea original. Desde hace más de 20 años soy de las que las llaman y “me entró tal o cual cosa”. Pero me gustan los pisos, las mayólicas...