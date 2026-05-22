Leandro Paredes y Camila Galante dijeron presente en el Teatro La Plaza para disfrutar de Ni media palabra, la comedia protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez.

La visita del futbolista de la Selección Argentina y actual figura de Boca Juniors no pasó desapercibida y generó una verdadera revolución entre el público presente.

La pareja se mostró relajada y divertida mientras los asistentes intentaban sacar fotos y saludar al campeón del mundo.

Leandro Paredes y Camila Galante revolucionaron el teatro al ver a Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez (Foto: Movilpress)

Leandro Paredes y Camila Galante revolucionaron el teatro al ver a Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez (Foto: Movilpress)

Al finalizar la función, Leandro Paredes saludó afectuosamente a Bicho Gómez, Nicolás Cabré y Mariano Martínez, y sorprendió al actor con un regalo muy especial: una camiseta de Boca Juniors. Fanático xeneize, Mariano agradeció el gesto con una gran sonrisa y posó junto al futbolista para las fotos del recuerdo.

Leandro Paredes y Camila Galante revolucionaron el teatro al ver a Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez (Foto: Movilpress)

LOS LOOKS DE LEANDRO PAREDES Y CAMI GALANTE PARA IR AL TEATRO

Para la salida teatral, Leandro Paredes apostó por un look urbano y elegante: llevó un conjunto sastrero oversize en tono gris topo, combinado con remera negra básica, zapatillas oscuras y gorra negra, un estilo canchero y moderno que marcó tendencia.

Camila Galante optó un outfit de cuero en tonos intensos. Lució un pantalón negro engomado de tiro alto, body negro y una campera de cuero bordó oversized, que combinó con stilettos rojos y una mini bag negra. El look sofisticado y rocker se llevó todas las miradas.