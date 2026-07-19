Este domingo, Wanda Nara visitó el Met Stadium para presenciar la final del Mundial 2026 contratada para hacer contenidos para una conocida marca, pero hacia el final del partido se enteró de que tres delincuentes había reducido a su familia para robarles en su casa de campo de Milán.

La conductora de MasterChef contó la mala noticia en sus redes sociales cuando se estaba produciendo la entrega de medallas a los jugadores. “Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final Entraron 3 personas a robar a mi casa de campo en Milán”, contó.

El relato de Wanda Nara sobre el robo que sufrió en su casa de Milán (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Mis hijos están bien a pesar del gran susto . Me retiré antes por el aviso de mi Mamá que está con ellos”, agregó Wanda. “Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”, cerró.

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En diálogo con Ciudad, Wanda confirmó que los tres delincuentes entraron armados a la vivienda y amenazaron a su mamá Nora, a sus cinco hijos y a sus empleados. Tras encerrarlos a todos en un baño se dirigieron a la habitación de la conductora para robar sus pertenencias.

“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, señaló la conductora.

Wanda detalló que los delincuentes se llevaron “todo lo que estaba en mi habitación”, pero lo que más le preocupa es la documentación. “Incluido un bolso con todos los documentos míos y de los nenes. Yo tengo solo el pasaporte con el que viajé”, le indicó a Ciudad en medio de los arreglos para volver cuanto antes a Italia.

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