Un nuevo capítulo se suma a la batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En las últimas horas trascendió que la Justicia resolvió aumentar la cuota alimentaria que el futbolista debe abonar por sus dos hijas, elevándola de 30.000 a 45.000 euros mensuales, lo que representa un incremento del 50%.

La información fue revelada en PrimiciasYa, donde detallaron que la decisión responde a un incumplimiento en los pagos por parte del delantero: “El juez dispuso que los 30.000 euros se conviertan en 45.000. Esto tiene que ver con una suerte de punitorio. El juez dijo: ‘Desde abril Icardi tiene que pagar, así que como no paga, le vamos a aplicar una multa. Que no cancele de a 30.000, que cancele de a 45.000’“, explicaron al aire.

Según precisaron, la medida ya quedó firme para los meses de abril y mayo, por lo que la deuda acumulada ascendería a 90.000 euros: "Esto quedó firme por abril y por mayo. O sea, hagan la cuenta: 45 por 2 son 90.000 euros. Esto es lo que debe y después va a haber que actualizar de mayo en adelante“, indicaron.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En ese contexto, los panelistas remarcaron que la resolución judicial representa un importante respaldo para la conductora. "Tenemos entonces una cuota que se incrementa en un 50%“, señalaron. Y siguieron: ”Es una gran victoria para Wanda, porque esta es una de las grandes luchas entre ellos dos. Es una gran victoria judicial para Wanda“.

Durante la misma emisión también se compartieron declaraciones atribuidas a la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, sobre otro punto clave del conflicto judicial entre la expareja: "Se va a declarar abstracta la restitución, ya que Mauro no tiene trabajo en Turquía porque ya no pertenece más al Galatasaray, y esa era su gran justificación“, concluyeron.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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MAURO ICARDI YA PAGÓ LA CUOTA ALIMENTARIA DE SUS HIJAS CON WANDA NARA: DE DÓNDE ES LA CUENTA BANCARIA

En medio de la disputa judicial y mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara, una nueva información comenzó a circular en las redes sociales. La periodista Naiara Vecchio publicó un posteo en su cuenta de X (antes Twitter) en el que aseguró que el futbolista ya habría cumplido con el pago correspondiente a la cuota alimentaria de sus hijas.

“Primicia Mauro Icardi y Wanda Nara: hoy se acreditó la transferencia de Icardi de cuota alimentaria en la cuenta de Banco Nación de sus hijas“, comenzó diciendo Naiara.

“Me confirmó Ana Rosenfeld, desde Europa, donde vacaciona (Londres, París, Roma e Ibiza), que ingresó el dinero de cuenta turca“, agregó, citando a la abogada de Wanda.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

De acuerdo con esa publicación, la información fue confirmada por la letrada, quien actualmente se encuentra de vacaciones en Europa. Según detalló Vecchio, el dinero habría sido transferido desde una cuenta bancaria en Turquía y ya estaría acreditado en la cuenta destinada a las dos hijas que tienen en común el delantero y la empresaria.