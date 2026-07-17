Bandana sorprendió a sus seguidores al publicar un contundente comunicado en sus redes sociales para anunciar la cancelación de los shows que tenía previstos en Santa Rosa y Bahía Blanca. En el texto, la banda explicó los motivos de la decisión y lanzó fuertes cuestionamientos contra el productor de los espectáculos.

"Nos preocupa profundamente la incertidumbre generada en todas las personas que compraron sus entradas para los shows de Santa Rosa y Bahía Blanca“, se pudo leer al comienzo del mensaje difundido por el grupo.

Luego, las integrantes detallaron que las presentaciones no podrán realizarse por problemas vinculados a la organización de los eventos: “Lamentablemente, las presentaciones previstas no podrán realizarse como consecuencia de los reiterados incumplimientos contractuales del productor, quien no regularizó las obligaciones de pago asumidas ni garantizó las condiciones logísticas indispensables para llevar adelante los espectáculos”.

Foto: Instagram (@bandanaoficial)

En el comunicado, Bandana aseguró que durante los últimos días buscó diferentes alternativas para evitar la suspensión de los recitales, aunque los intentos no prosperaron: “Durante los últimos días intentamos, mediante correos electrónicos e intimaciones formales, encontrar una solución. Sin embargo, no obtuvimos una respuesta que permitiera hacer posible la realización de los shows”.

Uno de los pasajes más fuertes del escrito fue el referido a la situación de las personas que forman parte de la producción de cada espectáculo: “Queremos ser claras: esto no se trata únicamente de Bandana. Detrás de cada presentación hay músicos, técnicos, asistentes, proveedores y numerosos trabajadores que hacen posible un espectáculo”.

El durísimo comunicado de Bandana tras cancelar dos shows por presuntos incumplimientos del productor. Foto: Instagram (@bandanaoficial) Por: Fabiana Lopez

Y agregaron una denuncia que llamó la atención: “Hemos tomado conocimiento de que varios de ellos continúan reclamando el cobro de trabajos realizados en presentaciones anteriores. No podemos permanecer indiferentes frente a esa situación ni desconocer el esfuerzo de quienes hicieron posible esos shows”.

Por último, la banda lamentó no poder concretar el esperado reencuentro con el público y dejó abierta la puerta para futuras presentaciones: “Lamentamos profundamente no poder encontrarnos con ustedes. Nuestro compromiso con este reencuentro sigue intacto y esperamos volver a celebrar juntos muy pronto, en las condiciones que ustedes y todo nuestro equipo merecen. Con todo nuestro cariño, Bandana”.

“Lamentablemente, las presentaciones previstas no podrán realizarse como consecuencia de los reiterados incumplimientos contractuales del productor“.

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EL ABRAZO QUE ESPERABAN TODOS: LISSA VERA Y LOWRDEZ SELLARON LA PAZ EN PLENO ENSAYO DE BANDANA

Después de un período marcado por rumores, chispazos y declaraciones cruzadas, Lissa Vera y Lourdes Fernández, más conocida como Lowrdez, protagonizaron la escena más esperada: un abrazo cargado de emoción en pleno ensayo para el próximo show de Bandana.

En un video que ambas publicaron en sus redes, se las ve acercarse mientras estaban repasando una coreografía. Sin mediar palabra, ambas se fundieron en un abrazo largo, apretado y visiblemente sanador. Un gesto que, como era de esperarse, explotó entre los fans del grupo.

El abrazo llega en un momento clave: Bandana se prepara para un espectáculo muy esperado por sus seguidores, y la reconciliación entre dos de sus integrantes más queridas no solo llevó tranquilidad puertas adentro, sino que también encendió la nostalgia y la alegría del fandom.