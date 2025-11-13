Faltan apenas 10 días para el regreso de Bandana, pero las chicas se desgarran en una fuerte interna que podría hacer caer el recital, al punto que una integrante de Popstars abandonó el grupo, según contó Fernanda Iglesias.

“Lourdes Fernández y Lisa Vera tuvieron una pelea muy fuerte ayer”, afirmó la periodista de Tarde o Temprano, pese a la flamante reconciliación.

“Hubo malas palabras, hubo una pelea fuerte, Lourdes se terminó yendo del grupo de WhatsApp de Bandana. Lourdes le recriminaba a Lisa que se cortaba sola con algunas cosas“.

Bandana

“Creo, es algo que deduje yo, que es por dinero”, aventuró Iglesias.

Qué dijo Lisa de la pelea con Lowrdez

“Hoy hablé con Lisa, que ella me confirmó esta pelea, pero como que le quitó importancia”, aseguró la panelista del programa de María Belén Ludueña.

“Lo cierto es que Lourdes está pasando un mal momento. No está preparada para hablar, porque se siente muy presionada ahora empieza toda la prensa de Bandana, y ella no está preparada para enfrentar a ninguna pregunta, a ningún periodista”, cerró sobre el nuevo conflicto entre Lourdez Fernández y Lisa Vera.