La bronca con que Lowrdez se había referido a Lissa Vera tras la denuncia contra Leandro García Gómez fue pública y notoria, pero el fin de semana las compañeras de Bandana se reconciliaron luego de una charla profunda.

“Cuando se dio el momento pudimos hablar con Lu. Me pone muy feliz porque está muy activa y muy contenta con todo el proyecto de Bandana”, contó la cantante.

Sentada en Puro Show, la mujer que presentó la denuncia contra el exnovio de Lourdes Fernández precisó: “Hablamos de la cuestión personal el viernes. (...) Estuvimos una hora charlando con Lu de cosas técnicas y también del cariño que nos tenemos”.

Lowrdez Fernández de Bandana. (Foto: @lowrdez)

“Ella me llamó”, remató.

La intimidad de la charla de Lowrdez y Lissa

Optimista, Lissa enfatizó: “Noté una evolución de entusiasmo, un poco la Lourdes que yo conozco que tiene empuje, la que arenga, porque ella no para. Me pone feliz verla de nuevo en esa postura”.

Bandana se reencontró (Movilpress)

“Por lo pronto no habla del ex, y nosotros la respetamos. (...) Es un proceso largo y va a costar, es como si salieras de una secta”, continuó.

“Me dijo que a veces tenía ganas de caerme a trompadas. Y yo también a ella, pero está bien”, cerró Lissa Vera sobre su amistad con Lourdes Fernández.